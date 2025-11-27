Cagnolina uccisa Savarino | Proporrò costituzione di parte civile della Regione
“Porterò in giunta la proposta di costituzione di parte civile della Regione siciliana nel processo contro i tre imputati accusati della barbara uccisione della cagnolina Timida, avvenuta a Siracusa lo scorso aprile. È un atto necessario per affermare con forza che il governo siciliano non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
