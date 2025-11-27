Cagliari Palestra sfida la Juventus! Ecco che cosa ha detto sui bianconeri
Cagliari, Palestra sfida i bianconeri! Ecco le dichiarazioni del calciatore rossoblù a pochi giorni dalla partita di Serie A Marco Palestra, protagonista in maglia rossoblù, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Cagliari in Diretta, il salotto sportivo in onda ogni giovedì sera su Radiolina e dedicato alla squadra sarda. Nel corso dell’intervista sono stati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cagliari Dalla sua stagione in rossoblù al prossimo incontro con la Juventus, passando per il sogno Nazionale: le parole di Marco Palestra - facebook.com Vai su Facebook
Negli accordi tra #Atalanta e #Cagliari per #Palestra non c’è diritto di riscatto, è un trasferimento in prestito secco oneroso • L’Atalanta è soddisfatta dell’inizio di stagione e punta su di lui per il futuro. • Già respinti approcci da Roma, Juve e club di Premi Vai su X
Qui Cagliari - Palestra: "Onorato dall’interesse della Juve, ma penso solo alla partita di sabato” - Marco Palestra, giovane talento del Cagliari e possibile obiettivo di mercato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radiolina a due giorni dalla sfida contro la Vecchia Signora. Scrive tuttojuve.com
Juventus-Cagliari, i precedenti: sfida senza tempo - L'ultimo successo resta quello del 2009, quando sulla panchina rossoblù sedeva il doppio ex Allegri ... Come scrive calciocasteddu.it
Caruso: «Il Cagliari dà il meglio quando non deve impostare il gioco! Mi aspetto…» - Le sue dichiarazioni La sfida tra Juventus e Cagliari si disputerà sabato 29 novembre alle ore 18 all’A ... Segnala cagliarinews24.com