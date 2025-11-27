caduta libera torna con max giusti dal 7 dicembre

Davide Maggio lo ha annunciato in anteprima e Gerry Scotti lo ha confermato direttamente in TV: il suo Caduta Libera tornerà nel preserale di Canale 5 con la conduzione di Max Giusti. Un passaggio di consegne avvenuto ufficialmente nella puntata in onda questa sera de La Ruota dei Campioni, che ha visto ospite il nuovo acquisto della stagione di Mediaset. Max Giusti debutta senza concorrenza. Su Rai 1 la prima della Scala. II debutto di Max Giusti sugli schermi di Canale 5 avverrà domenica 7 dicembre. Una giornata ‘insolita’ per l’ammiraglia Mediaset che, al pari del sabato, è abitata da repliche nello slot orario che precede il TG5 delle 20. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

