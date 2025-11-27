Caduta Libera torna con Max Giusti dal 7 dicembre
Davide Maggio lo ha annunciato in anteprima e Gerry Scotti lo ha confermato direttamente in TV: il suo Caduta Libera tornerà nel preserale di Canale 5 con la conduzione di Max Giusti. Un passaggio di consegne avvenuto ufficialmente nella puntata in onda questa sera de La Ruota dei Campioni, che ha visto ospite il nuovo acquisto della stagione di Mediaset. Max Giusti debutta senza concorrenza. Su Rai 1 la prima della Scala. II debutto di Max Giusti sugli schermi di Canale 5 avverrà domenica 7 dicembre. Una giornata ‘insolita’ per l’ammiraglia Mediaset che, al pari del sabato, è abitata da repliche nello slot orario che precede il TG5 delle 20. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Il Liverpool è in caduta libera e sta attraversando una delle crisi più gravi e profonde della sua storia. I numeri sono tremendi, col PSV ha subito la 9ª sconfitta in 12 match tra campionato e Coppa. Ad Anfield i tifosi lasciano lo stadio senza aspettare il triplice fis - facebook.com Vai su Facebook
#Berisha, festa #Lecce e #Fiorentina sempre più in caduta libera. Il #Pisa scatta sul 2-0, il #Torino rimonta (2-2) Vai su X
Mediaset, torna Caduta Libera ma senza Gerry Scotti: chi lo condurrà - Gerry Scotti non sarà più il conduttore di Caduta Libera, il famoso gioco televisivo in onda su Canale 5 ogni anno. Lo riporta msn.com
Movimenti a Canale 5, Max Giusti “ruba” il posto di Gerry Scotti: cosa sta succedendo - serale di Canale 5 cambia volto: Max Giusti prende il posto di Gerry Scotti. Da rds.it
Max Giusti erede di Gerry Scotti, Liorni nei guai: la svolta su preserale e La Ruota della Fortuna - Il conduttore romano sta per sbarcare su Canale 5 con Caduta Libera mentre La Ruota della Fortuna andrà avanti tutto l'anno: una notizia che fa paura alla Rai. Riporta libero.it