Caduta Libera al via il 7 Dicembre con Max Giusti | l’annuncio di Gerry Scotti alla ruota dei campioni

Ospite a La ruota dei campioni Nella puntata di stasera de La ruota dei campioni, Max Giusti è stato protagonista di un momento speciale. Al tabellone con titolo “PROSSIMAMENTE SU CANALE 5” la soluzione era “Per Max Giusti si riaprono le botole”, anticipando così il suo nuovo impegno televisivo. L’annuncio di Gerry Scotti Proprio in quell’occasione Gerry Scotti ha ufficializzato la notizia: la nuova edizione di Caduta Libera partirà domenica 7 dicembre alle 18.45 su Canale 5, con la conduzione di Max Giusti. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

