Caduta Libera al via il 7 Dicembre con Max Giusti | l’annuncio di Gerry Scotti alla ruota dei campioni
Ospite a La ruota dei campioni Nella puntata di stasera de La ruota dei campioni, Max Giusti è stato protagonista di un momento speciale. Al tabellone con titolo “PROSSIMAMENTE SU CANALE 5” la soluzione era “Per Max Giusti si riaprono le botole”, anticipando così il suo nuovo impegno televisivo. L’annuncio di Gerry Scotti Proprio in quell’occasione Gerry Scotti ha ufficializzato la notizia: la nuova edizione di Caduta Libera partirà domenica 7 dicembre alle 18.45 su Canale 5, con la conduzione di Max Giusti. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Liverpool è in caduta libera e sta attraversando una delle crisi più gravi e profonde della sua storia. I numeri sono tremendi, col PSV ha subito la 9ª sconfitta in 12 match tra campionato e Coppa. Ad Anfield i tifosi lasciano lo stadio senza aspettare il triplice fis - facebook.com Vai su Facebook
#Berisha, festa #Lecce e #Fiorentina sempre più in caduta libera. Il #Pisa scatta sul 2-0, il #Torino rimonta (2-2) Vai su X