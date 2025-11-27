Buttano in mare il perito dell'assicurazione per convincerlo ad avere un bonus | due arresti a Castellammare

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due indagati hanno minacciato e aggredito il perito dell'assicurazione, che stava svolgendo verifiche su una barca, al fine di convincerlo a scrivere una relazione favorevole e ricevere un indennizzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

buttano mare perito assicurazioneButtano in mare il perito dell’assicurazione per convincerlo ad avere un bonus: due arresti a Castellammare - I due indagati hanno minacciato e aggredito il perito dell'assicurazione, che stava svolgendo verifiche su una barca, al fine di convincerlo a scrivere ... Si legge su fanpage.it

Aggredito e gettato in mare mentre fa una perizia: arrestati in due - I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Lo riporta napolitoday.it

buttano mare perito assicurazioneCastellammare, tentano estorsione e gettano in mare un perito assicurativo: due arresti - Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato due persone ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Buttano Mare Perito Assicurazione