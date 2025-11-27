Buttano in mare il perito dell'assicurazione per convincerlo ad avere un bonus | due arresti a Castellammare

I due indagati hanno minacciato e aggredito il perito dell'assicurazione, che stava svolgendo verifiche su una barca, al fine di convincerlo a scrivere una relazione favorevole e ricevere un indennizzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

