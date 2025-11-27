Busitalia lancia il nuovo collegamento diretto tra Milano e Livigno

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs), lancia dal 4 dicembre il nuovo collegamento diretto Milano-Livigno, che unisce la stazione di Milano Centrale alle principali località sciistiche dell’Alta Valtellina, Bormio, Valdidentro e Livigno.Il nuovo collegamento, sviluppato anche in vista dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Busitalia lancia il nuovo collegamento diretto tra Milano e Livigno

