Business Élite Awards Bartocci tra i 40under40 più influenti d’Europa

Si è tenuta mercoledì sera a Roma, nella splendida cornice del The St. Regis, la celebrazione dei Business Élite Awards, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali riservato a imprenditori e manager under 40 nel mondo. Tra i protagonisti di quest’anno, il manager settore agroalimentare Daniele Bartocci (già in passato premiato tra le 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio), eletto tra i 40under40 più influenti d’Europa su business e innovazione. “Sono onorato di aver ricevuto a Roma questo straordinario riconoscimento – commenta il giornalista e manager agroalimentare Daniele Bartocci, originario delle Marche – È un riconoscimento che mi dà ancor più stimoli e motivazioni per continuare con grinta e determinazione il mio percorso professionale all’interno del panorama agroalimentare e comunicativo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

