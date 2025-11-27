Bus turistici stangata sui ticket Apam Federalberghi in rivolta
Montecatini Terme, 27 novembre 2025 – Il Comune aumenta il ticket giornaliero per i bus turistici da 39 a 60 euro, a partire da marzo 2026. Gli albergatori di Federalberghi-Apam scendono in rivolta. Il sindaco Claudio Del Rosso però non arretra: “quelle tariffe erano ferme da quasi vent’anni – ribadisce – il Comune utilizzerà gli introiti per lavori destinati al miglioramento dell’accoglienza dei pullman”. La decisione della giunta, inserita negli aggiornamenti tariffari del piano della sosta, scatena l’ira dell’associazione di categoria cittadina. Le scelte, spiega l’organizzazione a cui fanno riferimento diverse strutture ricettive di Montecatini, non “riguardano solo i bus turistici, ma anche i turisti individuali, che con le proprie auto arrivano in città per un soggiorno in un hotel privo di parcheggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
