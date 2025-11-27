bus e taxi diventano intelligenti primi test per la guida autonoma

Milano sperimenta la guida autonoma. Attenzione: la legge, ovvero il Codice della Strada, attualmente non consente di far circolare mezzi a guida autonoma e prevede l'obbligo della sperimentazione. Il Comune, in collaborazione con il Politecnico, ha avviato una sperimentazione con un'auto a guida autonoma (con safety driver a bordo, un autista in carne ed ossa di garanzia) sulla corsia preferenziale della linea 90-91 in dialogo con i sensori data adaptive. A maggio sono state effettuate due prime sessioni di test in guida autonoma, condotte in differenti fasce orarie per valutare l'impatto delle variazioni di luminosità, densità di traffico e presenza di pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

