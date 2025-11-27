Bulgaria in migliaia alla manifestazione contro il bilancio 2026

Mercoledì migliaia di persone sono scese in piazza a Sofia, capitale della Bulgaria, per denunciare i forti aumenti delle imposte previsti nel progetto di bilancio per il prossimo anno. La coalizione dell’opposizione “Continuiamo il cambiamento – Bulgaria democratica” ha organizzato la manifestazione alla quale hanno partecipato 20.000 persone. La protesta riflette la diffusa preoccupazione per l’impatto economico del bilancio sui cittadini e sulle imprese, compreso l’aumento dei contributi previdenziali e il raddoppio dell’imposta sui dividendi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

