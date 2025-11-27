Buffon senza peli sulla lingua | Mai visto contestare una nazionale al 55? mi sono vergognato Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buffon critica la contestazione al 55? contro la Norvegia: serve unità per raggiungere il Mondiale del 2026, non bisogna creare zizzania. Le parole. La disfatta di San Siro, con l’Italia travolta per 1-4 dalla Norvegia nell’ultima gara del girone di qualificazione, ha lasciato ferite profonde non solo in classifica, ma anche nell’animo di chi ha scritto la storia azzurra. Il clima ostile respirato allo stadio, con la contestazione esplosa ben prima del fischio finale, ha colpito duramente  Gigi Buffon. L’ex portiere e capitano della  Juventus, oggi membro fondamentale dello staff azzurro, è intervenuto negli studi di  DAZN  per esprimere tutto il suo disappunto verso l’atteggiamento tenuto da una parte della tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

buffon senza peli sulla lingua mai visto contestare una nazionale al 55 mi sono vergognato sembra ci si diverta a punzecchiare sempre

© Juventusnews24.com - Buffon senza peli sulla lingua: «Mai visto contestare una nazionale al 55?, mi sono vergognato. Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre»

Contenuti che potrebbero interessarti

F1, Toto Wolff senza peli sulla lingua contro Verstappen: "Guida come i peggiori tassisti di Roma o Napoli" - Il Gran Premio di Barcellona di Formula Uno si è chiuso con la doppietta della McLaren firmata da Piastri e Norris, ma non sono ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Buffon Senza Peli Lingua