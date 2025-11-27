Buffon senza peli sulla lingua | Mai visto contestare una nazionale al 55? mi sono vergognato Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre

Buffon critica la contestazione al 55? contro la Norvegia: serve unità per raggiungere il Mondiale del 2026, non bisogna creare zizzania. Le parole. La disfatta di San Siro, con l’Italia travolta per 1-4 dalla Norvegia nell’ultima gara del girone di qualificazione, ha lasciato ferite profonde non solo in classifica, ma anche nell’animo di chi ha scritto la storia azzurra. Il clima ostile respirato allo stadio, con la contestazione esplosa ben prima del fischio finale, ha colpito duramente Gigi Buffon. L’ex portiere e capitano della Juventus, oggi membro fondamentale dello staff azzurro, è intervenuto negli studi di DAZN per esprimere tutto il suo disappunto verso l’atteggiamento tenuto da una parte della tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon senza peli sulla lingua: «Mai visto contestare una nazionale al 55?, mi sono vergognato. Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre»

