Bucchioni avverte sulla Juve: la squadra darà fastidio a tutti. Il fallimento è la non qualificazione in Champions, perché tutte le rivali di Serie A sono imperfette. Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista, è intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà, per fare il punto sulla Juventus. Nonostante le difficoltà che la squadra sta attraversando, Bucchioni è ottimista sul potenziale di rimonta dei bianconeri. Secondo la sua analisi, la Juventus darà fastidio a tutte le rivali in Serie A. La convinzione di Bucchioni deriva dalla situazione generale del campionato: il giornalista ha osservato che tutte le squadre lì davanti sono imperfette. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bucchioni avverte sulla Juve di Spalletti: «Se succede sarebbe un disastro». Ecco la verità sulle antagoniste della Vecchia Signora

