Bucchianico inaugura un nuovo spazio culturale all’ex chiesa di Sant’Antonio
Bucchianico si arricchisce di un nuovo luogo dedicato alla cultura e alla condivisione. Venerdì 30 novembre, dalle ore 17, sarà inaugurato lo spazio culturale in via Sant’Urbano 11, all’interno dell’ex chiesa di Sant’Antonio. L’iniziativa è promossa dal Comune e dall’associazione Controstorie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
