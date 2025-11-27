Bruxelles e Roma alleate Così gestiranno migrazioni e sicurezza

Un approccio pragmatico che vada oltre le ideologie. Questa la strada intrapresa dall’Italia sulla gestione delle migrazioni irregolari e che più volte è stata esplicitata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vari appuntamenti internazionali. Sin dai primi Consigli europei nel triennio 2023-2025 i vertici dell’Ue e gli stessi Stati membri hanno ascoltato i rilievi italiani e, progressivamente, hanno operato una lenta ma costante conversione, come dimostrano tra le altre cose i viaggi “strutturati” in paesi chiave come Tunisia ed Egitto ( presenti Meloni, Von der Leyen e Rutte ) e il nuovo patto migrazioni-asilo che la commissione ha steso con all’interno una serie di riferimenti avanzati proprio da Roma. 🔗 Leggi su Formiche.net

