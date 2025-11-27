Brutale rissa fuori dalla discoteca a Cantù | due gruppi si scontrano coinvolto anche un minorenne
È bastato un attimo e le spinte hanno lasciato spazio alla violenza: nella notte tra il 22 e il 23 novembre, all’esterno della discoteca del centro di Cantù, un gruppo di giovani e uomini adulti è venuto alle mani, provocando momenti di grande tensione.Nella brutale rissa ha avuto la peggio un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
