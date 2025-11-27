Bruciati oltre 2 milioni | cosa è successo al patrimonio di Sinner

La stagione è finita e i protagonisti del tennis mondiale che fino a poche settimane fa stavano duellando sui campi in cemento (dalle Atp Finals alla Coppa Davis) si stanno godendo le loro meritate vacanze e anche il meritato bottino accumulato nel corso dell'anno. A una certa somma di denaro, però, il nostro Jannik Sinner ha dovuto rinunciare per il caso Clostebol che lo ha tenuto lontano dai tornei per tre mesi e si tratta di una somma di tutto rispetto pari a circa 2,3 milioni di dollari (quasi due milioni di euro). Cos'è il "bonus pool". Molti non sanno che oltre ai guadagni dei vari tornei che disputa ogni singolo tennista, l'Atp mette in palio il cosiddetto "bonus pool", ovvero soldi extra per tutte le gare Masters 1000 disputate e per le Atp Finals. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

