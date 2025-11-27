Bronchiti Medici Firenze | Nell’80% dei casi sono virali evitare uso improprio di antibiotici

Firenzetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con l’arrivo dell’inverno aumentano bronchiti, tonsilliti e infezioni delle alte vie respiratorie, ma nella grande maggioranza dei casi si tratta di forme virali e autolimitanti che non richiedono l’uso di antibiotici”. A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

bronchiti medici firenze nell821780 dei casi sono virali evitare uso improprio di antibiotici

© Firenzetoday.it - Bronchiti, Medici Firenze: “Nell’80% dei casi sono virali, evitare uso improprio di antibiotici”

Approfondisci con queste news

bronchiti medici firenze nell821780Bronchiti in agguato e 8 su 10 sono virali - TOSCANA: Col freddo parte anche la cavalcata delle infezioni alle vie respiratorie. Segnala toscanamedianews.it

Sanità, Medici Firenze: “Col cambio di stagione, il 30% delle visite dovute a raffreddori e tracheiti” - Firenze, 10 settembre 2024 – “Durante i cambi di stagione, negli ambulatori di medicina generale circa un 30% delle visite è dovuto a forme di raffreddamento delle vie respiratorie alte, che hanno una ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bronchiti Medici Firenze Nell821780