Bronchiti Medici Firenze | Nell’80% dei casi sono virali evitare uso improprio di antibiotici

"Con l'arrivo dell'inverno aumentano bronchiti, tonsilliti e infezioni delle alte vie respiratorie, ma nella grande maggioranza dei casi si tratta di forme virali e autolimitanti che non richiedono l'uso di antibiotici". A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e.

