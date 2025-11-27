Brodie Lee Jr | Un giorno sarò io a far ritirare Cody Rhodes

Una star del wrestling di seconda generazione vuole essere colui che metterà fine alla carriera dell’attuale campione WWE Cody Rhodes, ma potrebbe dover aspettare ancora un po’. Cody Rhodes fa parte di una famiglia di wrestler insieme al padre, Dusty Rhodes, figura leggendaria che ha conquistato per tre volte il titolo mondiale dei pesi massimi NWA. Il lungo legame dell’ American Dream con questo mondo ha fatto sì che Cody e suo fratello maggiore Dustin crescessero immersi nel mondo del wrestling. Non c’è da stupirsi che entrambi abbiano intrapreso una lunga e brillante carriera nel mondo del wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Brodie Lee Jr: “Un giorno sarò io a far ritirare Cody Rhodes”

Approfondisci con queste news

Sfigurato da cucciolo, Brodie ha trovato l’amore in una famiglia che lo ha accolto per quello che è. Oggi, con la sua “faccia da cartone animato”, è un’icona di tenerezza e resilienza. Brodie e Raven insegnano che la bellezza non ha una forma sola: basta sape - facebook.com Vai su Facebook

Cody Rhodes e Natalya: “Così ci prendiamo cura dei figli di Brodie Lee” - Natalya e Cody Rhodes si sono impegnati a rimanere coinvolti nella vita dei figli di Brodie Lee e hanno parlato di questo impegno nel podcast di Rhodes. Come scrive zonawrestling.net

Brodie Lee Jr. makes in-ring debut at Joey Janela’s Spring Break - The son of the late Brodie Lee/Jon Huber wasn’t just the surprise final entrant in Saturday’s ... Lo riporta yardbarker.com

Brodie Lee Jr. pulls double duty, works Friday night’s ROH & GCW PPVs - And he proved it on Friday night of All In Texas weekend with appearances for Ring of Honor and Game Changer ... Come scrive msn.com