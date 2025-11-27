Brignone sul suo ritorno | Mi sembra di non aver mai smesso di sciare

Federica Brignone sta tornando sulle piste dopo il lungo infortunio. Queste le sue sensazioni dopo aver rimesso gli sci (YouTube: Fisi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brignone sul suo ritorno: "Mi sembra di non aver mai smesso di sciare"

Ritorno sugli #sci. "Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c'è ancora tanto da fare". Federica #Brignone ha concluso la 2 giorni sulla neve di #Cervinia. “È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni inv - facebook.com Vai su Facebook

Federica Brignone, la paura della madre sul ritorno per le Olimpiadi: «Spero che smetta: rischiava di perdere la gamba» Vai su X

Federica Brignone: “Mi sembra di non aver mai smesso di sciare ma c’è ancora tanto da fare” - Il sito della Federazione Italiana Sport Invernali ha pubblicato le prime parole di Federica Brignone dopo il suo ritorno sugli sci effettuato ieri a Breuil- Come scrive sportal.it

Brignone racconta il recupero verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: “Sembra di non aver mai smesso” - Federica Brignone rompe il silenzio, l'infortunio è alle spalle, e dopo le prime discese sugli sci racconta quale sarà il suo percorso per sperare di ... Secondo fanpage.it

Federica Brignone torna a sciare dopo 237 giorni: “Non ho mai smesso di crederci” - A quasi un anno dal grave incidente, Federica Brignone torna sugli sci: "Voglio tornare a lottare per le vittorie in Coppa del Mondo". ildigitale.it scrive