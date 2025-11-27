Brignone sul suo ritorno | Mi sembra di non aver mai smesso di sciare

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone sta tornando sulle piste dopo il lungo infortunio. Queste le sue sensazioni dopo aver rimesso gli sci (YouTube: Fisi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

brignone sul suo ritorno mi sembra di non aver mai smesso di sciare

© Gazzetta.it - Brignone sul suo ritorno: "Mi sembra di non aver mai smesso di sciare"

Contenuti che potrebbero interessarti

brignone suo ritorno sembraFederica Brignone: “Mi sembra di non aver mai smesso di sciare ma c’è ancora tanto da fare” - Il sito della Federazione Italiana Sport Invernali ha pubblicato le prime parole di Federica Brignone dopo il suo ritorno sugli sci effettuato ieri a Breuil- Come scrive sportal.it

brignone suo ritorno sembraBrignone racconta il recupero verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: “Sembra di non aver mai smesso” - Federica Brignone rompe il silenzio, l'infortunio è alle spalle, e dopo le prime discese sugli sci racconta quale sarà il suo percorso per sperare di ... Secondo fanpage.it

brignone suo ritorno sembraFederica Brignone torna a sciare dopo 237 giorni: “Non ho mai smesso di crederci” - A quasi un anno dal grave incidente, Federica Brignone torna sugli sci: "Voglio tornare a lottare per le vittorie in Coppa del Mondo". ildigitale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brignone Suo Ritorno Sembra