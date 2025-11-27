Brignone ritrova la neve primi carichi in pista a Cervinia

L’azzurra riaccende il motore del recupero scegliendo gli sci. Due giorni di lavoro indirizzano la gamba sinistra verso nuove risposte, in un passo graduale ma significativo “È stata una giornata perfetta per rimettersi sugli sci: clima da pieno inverno, piste in ottima salute, scenario vicino al cuore e a casa”, ha spiegato Federica Brignone nella sua più recente uscita pubblica. A 237 giorni dalla caduta del 3 aprile ai Campionati italiani Assoluti – che le aveva causato la frattura del piatto tibiale e dell’apice del perone della gamba sinistra – la campionessa ha scelto il campo da gioco che le appartiene, tornando sulla neve di Cervinia per due allenamenti che segnano un passaggio simbolico e tecnico del suo percorso di recupero. 🔗 Leggi su Sportface.it

