Brignone riaccende la speranza Prima prova sugli sci per la Tigre
di Massimo Selleri Federica Brignone torna sugli sci. A 8 mesi dall’intervento chirurgico effettuato per risolvere le fratture del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra la sciatrice valdostana ha iniziato un’altra tappa del suo percorso di riabilitazione. Completata la prima parte della rieducazione fisica, svolta al JMedical di Torino, in questo giorni la detentrice della Coppa del Mondo ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero e così al lavoro in palestra si è aggiunto quello su pista. Per questa importante occasione è stata la neve di Cervinia a ospitare la campionessa che, indossati gli sci da turismo, ha effettuato le prime discese accompagnata dai tecnici federali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Cosa vorrei davvero per questo Natale? Che la gente s'impegnasse meno ad accendere le lucine e s'occupasse della cosa più urgente e fondamentale: riaccendere il cuore... - facebook.com Vai su Facebook
Brignone riaccende la speranza . Prima prova sugli sci per la Tigre - A 8 mesi dall’intervento chirurgico effettuato per risolvere le fratture del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra la sciatr ... Scrive msn.com
Speranza Brignone, sugli sci 237 giorni dopo - Assaggio di neve per Federica Brignone per la quale procede secondo programmi la fase riabilitativa a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai campionati italiani assoluti dello scorso 3 ... ansa.it scrive
Brignone torna sugli sci: a Cervinia il primo passo verso il sogno olimpico - Nel giorno in cui la fiamma olimpica torna a brillare a Olimpia, un altro segnale di luce arriva dalle montagne italiane. Si legge su iltempo.it