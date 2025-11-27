di Massimo Selleri Federica Brignone torna sugli sci. A 8 mesi dall’intervento chirurgico effettuato per risolvere le fratture del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra la sciatrice valdostana ha iniziato un’altra tappa del suo percorso di riabilitazione. Completata la prima parte della rieducazione fisica, svolta al JMedical di Torino, in questo giorni la detentrice della Coppa del Mondo ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero e così al lavoro in palestra si è aggiunto quello su pista. Per questa importante occasione è stata la neve di Cervinia a ospitare la campionessa che, indossati gli sci da turismo, ha effettuato le prime discese accompagnata dai tecnici federali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Brignone riaccende la speranza . Prima prova sugli sci per la Tigre