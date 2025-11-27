Brignone primi test sulla neve | il rientro prende forma

A quasi otto mesi dall’incidente agli Assoluti, prosegue la tabella di recupero della campionessa. L’aggiornamento sullo stato del percorso e i primi esperimenti a Cervinia sotto l’occhio dello staff Fisi. La riabilitazione di Federica Brignone continua a rispettare fedelmente la roadmap impostata dopo l’infortunio primaverile. Sono ormai 237 i giorni trascorsi dalla scivolata del 3 aprile, in occasione dei Campionati italiani Assoluti, che causò alla sciatrice azzurra le fratture del piatto tibiale e dell’estremità prossimale del perone sinistro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it