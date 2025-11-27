Brignone con gli sci dopo sette mesi dall’infortunio CorSera

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone è tornata a mettere gli sci e ad allenarsi, con cautela, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina che cominceranno a febbraio. Brignone torna in pista con gli sci “turistici”. Il Corriere della Sera scrive: Tensione sul volto, piegamenti sulle gambe, stretching, curve dolci, poi Fede si scioglie nel sorriso stupendo che ha accompagnato 37 vittorie in Coppa del Mondo, due trofei generali e altrettanti ori Mondiali. Federica Brignone ha finalmente rotto il ghiaccio, anzi. la neve: è tornata sugli sci dopo il terribile incidente del 3 aprile, nel corso del gigante degli assoluti all’alpe Lusia, e soprattutto dopo questi 237 giorni nei quali il suo orizzonte è stato il J-lab, il centro medico e di riabilitazione della Juventus a ridosso dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

brignone con gli sci dopo sette mesi dall8217infortunio corsera

© Ilnapolista.it - Brignone con gli sci dopo sette mesi dall’infortunio (CorSera)

Leggi anche questi approfondimenti

brignone sci dopo setteFederica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo l’infortunio che le ha distrutto il ginocchio - L’obiettivo della campionessa italiana ora è quello di tornare al meglio in vista delle Olimpiadi di ... Da fanpage.it

brignone sci dopo setteFederica Brignone ha rischiato di perdere la gamba, la mamma: “Ho visto solo una volta la caduta, orribile” - Federica Brignone ha rischiato di perdere la gamba nel terribile incidente di sette mesi fa, il racconto della mamma Ninna Quario: "Ho visto le immagini ... Lo riporta fanpage.it

brignone sci dopo setteBrignone torna sugli sci: procede il recupero dopo l'infortunio - Dopo le fratture subite agli Assoluti in Aprile, Federica Brignone torna ad assaggiare la neve a Cervinia. Come scrive video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Brignone Sci Dopo Sette