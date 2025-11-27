Brignone con gli sci dopo sette mesi dall’infortunio CorSera

Federica Brignone è tornata a mettere gli sci e ad allenarsi, con cautela, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina che cominceranno a febbraio. Brignone torna in pista con gli sci “turistici”. Il Corriere della Sera scrive: Tensione sul volto, piegamenti sulle gambe, stretching, curve dolci, poi Fede si scioglie nel sorriso stupendo che ha accompagnato 37 vittorie in Coppa del Mondo, due trofei generali e altrettanti ori Mondiali. Federica Brignone ha finalmente rotto il ghiaccio, anzi. la neve: è tornata sugli sci dopo il terribile incidente del 3 aprile, nel corso del gigante degli assoluti all’alpe Lusia, e soprattutto dopo questi 237 giorni nei quali il suo orizzonte è stato il J-lab, il centro medico e di riabilitazione della Juventus a ridosso dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Brignone con gli sci dopo sette mesi dall’infortunio (CorSera)

Leggi anche questi approfondimenti

Federica Brignone torna sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio. E ora sogna le Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com Vai su Facebook

Oggi è stata accesa la fiamma olimpica. Oggi dopo 237 giorni dal grave infortunio torna sugli sci Federica Brignone. Una coincidenza che rende il viaggio verso Milano Cortina ancora più emozionante. Vai su X

Federica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo l’infortunio che le ha distrutto il ginocchio - L’obiettivo della campionessa italiana ora è quello di tornare al meglio in vista delle Olimpiadi di ... Da fanpage.it

Federica Brignone ha rischiato di perdere la gamba, la mamma: “Ho visto solo una volta la caduta, orribile” - Federica Brignone ha rischiato di perdere la gamba nel terribile incidente di sette mesi fa, il racconto della mamma Ninna Quario: "Ho visto le immagini ... Lo riporta fanpage.it

Brignone torna sugli sci: procede il recupero dopo l'infortunio - Dopo le fratture subite agli Assoluti in Aprile, Federica Brignone torna ad assaggiare la neve a Cervinia. Come scrive video.corriere.it