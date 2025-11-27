Breve storia d’amore e altre maramalderie degli adulti

Tutto quel che so del matrimonio – e quindi dell’adulterio – l’ho imparato da una poesia del 1923. Di chi sia la poesia e come accadde che la lessi sono dettagli importanti, ma ci arriviamo dopo. Prima devo trascrivervene alcuni versi: «Io sono una tal bestia Che se avessi un dolore Ne soffrirei a lungo; Io non sono di quelli Che hanno una gran pena La mattina E una gioia immensa a mezzogiorno». Quando lessi per la prima volta questi versi avevo vent’anni, e di tutte le cose da cui mi sarei potuta far influenzare, di tutte le adultità presenti in quella sterminata poesia, scelsi di specchiarmi nel manifesto di fessa coerenza: avevo vent’anni, cosa dovevo capire, povera me. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - “Breve storia d’amore”, e altre maramalderie degli adulti

Argomenti simili trattati di recente

In sala “Breve storia d’amore” e il film d’animazione “Zootropolis 2” - facebook.com Vai su Facebook

#unlibroinrete #libriinconnessione "Breve storia della nostra inerzia" di Maurizio Ciampa e "I demoni" di Fëdor Dostoevskij Maurizio Ciampa, amico del Guanxinet, sarà nostro Ospite il giorno Giovedì 11 dicembre 2025 ore 20.30 a Valdagno Palazzo Festari @ Vai su X

Breve storia d'amore - Lea è una giornalista e ha scritto "un inutile libro sull'amore", ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell'acquario. Lo riporta mymovies.it

Breve storia d'amore, guardare alle relazioni senza falsi moralismi - Lea è una giornalista, ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell’acquario. Come scrive mymovies.it

Breve storia d'amore: la recensione del film di Ludovica Rampoldi con Valeria Golino e Pilar Fogliati - Una commedia romantica che sfocia nel thriller e nella riflessione senza pregiudizi sui rapporti ... Scrive comingsoon.it