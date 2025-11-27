Breve storia d’amore | come ti smonto la coppia

Ludovica Rampoldi al suo debutta alla regia con una commedia sul tradimento che indaga la fragilità delle relazioni. Tra romance, thriller e sottile ironia. Il risultato? Una forma troppo borghese. Si chiama apparente, ed è il vento percepito durante la navigazione, un refolo illusorio nato dalla somma del vento reale e di quello avvertito quando si è in movimento. Una sensazione effimera e passeggera, la stessa che al "risveglio" finirà per sorprendere i protagonisti di questa composta commedia borghese, Breve storia d'amore, che segna l'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi. Sceneggiatrice di successo, tra le più acute della nuova andata autoriale del cinema italiano, (Gomorra, 1992, Esterno notte, The Bad Guy, Il traditore) decide di scrivere e dirigere la sua opera prima: un breve trattato sul tradimento e la vita . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Breve storia d’amore: come ti smonto la coppia

Approfondisci con queste news

SABATO 6 DICEMBRE - h 22:00 Breve storia eretica della Musica Classica è l’ultimo libro di Alessandro Baricco. Notte Eretica è un format in cui il libro diventa festa, happening musicale, lezione notturna. È un libro eretico e Baricco ama presentarlo in modo e - facebook.com Vai su Facebook

#unlibroinrete #libriinconnessione "Breve storia della nostra inerzia" di Maurizio Ciampa e "I demoni" di Fëdor Dostoevskij Maurizio Ciampa, amico del Guanxinet, sarà nostro Ospite il giorno Giovedì 11 dicembre 2025 ore 20.30 a Valdagno Palazzo Festari @ Vai su X

Breve storia d’amore: come ti smonto la coppia - Ludovica Rampoldi al suo debutta alla regia con Breve storia d'amore, un film sul tradimento che indaga la fragilità delle relazioni. Scrive movieplayer.it

Breve storia d'amore - Lea è una giornalista e ha scritto "un inutile libro sull'amore", ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell'acquario. Segnala mymovies.it

Breve Storia d'Amore, l'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi - Sono terminate le riprese di Breve storia d'amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice di film e creatrice di serie tv di grande successo tra cui Esterno Notte, The Bad Guy, Il ... Si legge su ansa.it