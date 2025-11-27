Brescia | Svuota Armadi - Christmas Edition
Torna l’evento più amato dagli appassionati di moda sostenibile. in versione natalizia! Domenica 30 novembre dalle 10 alle 20 il Teatro Der Mast accoglierà più di 20 espositori accuratamente selezionati che porteranno: abiti second hand di qualità (no fast fashion!), accessori e gioielli upcycled. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
