Brescia | Svuota Armadi - Christmas Edition

Bresciatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’evento più amato dagli appassionati di moda sostenibile. in versione natalizia! Domenica 30 novembre dalle 10 alle 20 il Teatro Der Mast accoglierà più di 20 espositori accuratamente selezionati che porteranno: abiti second hand di qualità (no fast fashion!), accessori e gioielli upcycled. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

brescia svuota armadi christmas edition

