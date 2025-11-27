Brescia anziano gli nega 2 euro di elemosina | pregiudicato sferra un coltellino lo ferisce alle mani e gli ruba il cellulare

Brescia, 27 novembre 2025 – Passeggia per strada, un uomo lo avvicina e gli chiede due euro. Dopo il rifiuto lo sconosciuto estrae un piccolo coltello e lo ferisce al volto e alle mani, poi si impossessa del suo smartphone. È successo nelle scorse ore in via Volturno a Brescia. La vittima è un uomo di 72 anni. Il presunto autore della rapina, però – 36 anni, pregiudicato, originario dell' Egitto – è già stato individuato e arrestato dai carabinieri. I fatti risalgono a ieri. Brescia, arrestato il rapinatore seriale della gelateria Spaziale: 3 colpi in pochi giorni Prima insistente, poi violento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, anziano gli nega 2 euro di elemosina: pregiudicato sferra un coltellino, lo ferisce alle mani e gli ruba il cellulare

