Branca svela | Scambio Eto’o per Ibrahimovic? Doveva esserci un altro giocatore! Sneijder aveva una perplessità

L'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, ha ricordato alcuni suoi colpi di mercato messi a segno come quelli di Maicon e di Sneijder. Intervenuto dagli studi di RSI Sport, l'ex dirigente dell'Inter, Marco Branca, ha ricordato alcuni colpi di mercato messi a segno per i nerazzurri. LO SCAMBIO ETO'O-IBRAHIMOVIC – « È stata una cosa nata piano piano ma anche dalla volontà di Ibra, perché lui sognava di andare a giocare al Barcellona con Messi e di vincere la Coppa dei Campioni. Quelli del Barcellona, di ritorno dal viaggio in Ucraina per un difensore centrale, hanno fatto scalo su Milano.

