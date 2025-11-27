Brambati attacca la rosa della Juve | Devi dimostrare di essere all’altezza di una maglia del genere si salvano in tre Ecco chi sono
Brambati non ha nessun dubbio: problemi strutturali e tecnici. Solo 3 giocatori si salvano, gli altri non sono da Juve. L’AD Comolli deve vendere per poter comprare. L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha lanciato un avvertimento alla Juventus nonostante la recente vittoria in Champions League. Intervenuto a TMW Radio, Brambati ritiene che il successo europeo non sia sufficiente per risolvere le problematiche ben più profonde che affliggono il club. Secondo Brambati, i problemi sono strutturali e tecnici, oltre che caratteriali. La Vecchia Signora paga un deficit di qualità e personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
