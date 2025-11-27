Bramati | I docenti sono precari anche se di ruolo Troppe regole che cambiano in continuazione accessi alla professione caotici

Marcello Bramati, docente di lettere e autore di numerosi interventi sul mondo della scuola, è stato ospite di Francesco Bunetto per Orizzonte Scuola in un’intervista dedicata a uno dei temi più attuali e complessi del sistema educativo: la disomogeneità del corpo docente e le difficoltà strutturali della professione insegnante. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quando arriva la Carta Docente per tutti gli insegnanti: ancora ritardi per i precari che hanno vinto i ricorsi - Che fine ha fatto la Carta docente da 500 euro, la cui erogazione avrebbe dovuto in teoria partire già lo scorso 19 novembre? Lo riporta fanpage.it

Carta del docente, caos senza fine: pronti oltre 200mila ricorsi di insegnanti precari - La decisione del ministero dell’Istruzione e del Merito di rendere, da questa settimana, accessibile la piattaforma “Carta del docente” agli insegnanti che ... Da ilfattoquotidiano.it

Landini: in Italia si è poveri lavorando. Come docenti e Ata, i mal pagati della Pa con stipendio fermo da precari e per 8 anni - Siamo in una situazione in cui i salari non stanno permettendo di vivere, anzi, si è poveri lavorando e stanno aumentando le diseguaglianze nel nostro paese”. Segnala tecnicadellascuola.it