Le tensioni in campo non colpiscono solo gli avversari e, ieri sera, Idrissa Gueye e Michael Keane dell’Everton ne hanno dato ampia dimostrazione. Infatti, al 13esimo minuto del match (poi vinto 1 a 0) in casa dello United, il centrocampista senegalese ha colpito con uno schiaffo lo stesso Keane, suo compagno di squadra, venendo così espulso. Alla fine, l’Everton l’ha comunque portata a casa. Ma quello andato in scena ieri sera, non è stato il primo – e probabilmente nemmeno l’ultimo – di episodi di “fuoco amico”. Il Times ha così stilato una classifica delle migliori risse tra compagni di squadra avvenute in Premier. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Botte tra compagni di squadra: il caso Gueye non è il primo e – probabilmente – nemmeno l’ultimo

