Botta e risposta sul forum | Proposta dell’opposizione raddoppia i costi

Si fa accesa la discussione sulla collocazione della Biblioteca comunale, con la giunta Moretti che intende trasferirla presso il Forum e il gruppo "Alternativa civica" che, l’altra sera in un incontro pubblico, ha proposto di allargare la sede attuale "inglobando" un locale sfitto. La giunta presenterà nel dettaglio il suo progetto il 6 dicembre, ma intanto - essendo stata presente alla serata organizzata da Alternativa - mette sul tavolo le proprie carte. "Ac riconosce che cinema e teatro non sono più quelli degli anni ’80, ma propone un Forum a sala unica di fatto identico all’originario - spiegano dalla giunta - Un intervento che costerebbe non meno di 1,5 milioni solo per rendere la struttura fruibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botta e risposta sul forum: "Proposta dell’opposizione raddoppia i costi"

