Bosisio scontro sulle scuole La minoranza | Criticità Il Comune | Mai segnalate
A Bosisio Parini il dibattito politico si concentra sull'istruzione. Nel mirino del gruppo di minoranza, Bosisio Viva, c'è infatti lo stato delle strutture scolastiche, con accuse sul presunto stato di fatiscenza. L'Amministrazione non ci sta e replica: "Attacco strumentale e dannoso".
Bosisio: interrogazione sullo stato degli edifici scolastici - Il gruppo di minoranza Bosisio Viva ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco per chiedere chiarimenti sullo stato delle ... Si legge su casateonline.it