Bosco di Santo Pietro al via progetto Pnrr di riforestazione delle aree percorse da incendi

Quattro milioni di euro di finanziamento per un progetto di riforestazione del bosco di Santo Pietro e, in particolare, delle aree percorse dagli incendi. Il Comune di Caltagirone si accinge a mettere in campo risorse consistenti, assegnate nell’ambito di una misura del Pnrr il cui coordinamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Bosco di Santo Pietro, al via progetto Pnrr di riforestazione delle aree percorse da incendi

