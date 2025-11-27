Bosco dello Sport chiude la bretella aeroportuale per il varo del viadotto

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre è prevista la chiusura totale al traffico del tratto autostradale in corrispondenza della bretella aeroportuale, in entrambe le direzioni, nell'ambito della realizzazione del nuovo viadotto per il Bosco dello Sport, che consentirà la fluidità del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Bosco dello Sport, chiude la bretella aeroportuale per il varo del viadotto

