Turno numero 12 in Bundesliga che si apre con due squadre in grande ascesa favorite dal fatto che non disputano le coppe, ovvero il Borussia Monchengladbach e il RB Lipsia secondo in classifica. I Fohlen sono ripartiti anche grazie al nuovo tecnico Polanski, grazie al quale sono arrivate 3 vittorie consecutive in campionato più la vittoria di Karlsruhe in DFB Pokal. Archiviata finalmente la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-RB Lipsia (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fohlen a caccia del colpaccio contro i Roten Bullen