Borussia Mönchengladbach–RB Lipsia | probabili formazioni analisi e pronostico

La 12ª giornata di Bundesliga propone una sfida ad alta intensità al Borussia-Park: Borussia Mönchengladbach–RB Lipsia, in programma venerdì 28 novembre alle 19:30. I padroni di casa cercano continuità e certezze dopo un avvio a corrente alternata, mentre il Lipsia punta a restare nelle primissime posizioni di classifica confermando l'ottimo rendimento di questo inizio stagione. Momento delle squadre. Il Gladbach si presenta all'appuntamento da metà classifica, con un bilancio che racconta una squadra in crescita ma ancora fragile, soprattutto tra le mura amiche: pochi punti raccolti in casa e alcuni passaggi a vuoto difensivi hanno complicato il cammino.

