Finalmente è arrivato il fine settimana dedicato a uno dei concerti più attesi di quest’anno a Pescara. Sabato 29 novembre si esibirà al Massimo l’affascinante e magnetica Carmen Consoli.Non sarà l’unica protagonista del fine settimana, che vedrà l’apertura di mostre ma soprattutto la possibilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Borghi e villaggi natalizi, mostre e l’arrivo di Carmen Consoli: tutti gli eventi del fine settimana