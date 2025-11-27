Borghi DiVini a San Pietro al Tanagro | due serate tra enogastronomia e musica

A San Pietro al Tanagro appuntamento con la manifestazione enogastronomica "Borghi DiVini", in programma il 29 e 30 novembre presso il Polo Multifunzionale di Via Roma. L’evento propone un percorso dedicato alle eccellenze del territorio, con un focus particolare sulle produzioni vinicole e sui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Borghi DiVini a San Pietro al Tanagro: due serate tra enogastronomia e musica

