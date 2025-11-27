Borghese Ribalta Tutto | 4 Ristoranti torna su Sky dal 21 Dicembre ???

Alessandro Borghese torna con 4 Ristoranti stagione 11 dal 21 dicembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Nuovi ristoranti da scoprire, sfide ancora più accese e colpi di scena che ribaltano ogni certezza. Chef contro chef per conquistare il titolo di miglior ristorante d'Italia in una stagione che promette sorprese a ogni puntata?? #4Ristoranti #Ale4Ristoranti #AlesandroBorghese #Sk. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Borghese Ribalta Tutto: 4 Ristoranti torna su Sky dal 21 Dicembre ???

Scopri altri approfondimenti

Il Sindaco Falcomatà svela che il verdetto finale è stato girato a Palazzo San Giorgio e scherza: «Borghese candidato a sindaco, è l'unico in Italia il cui voto può confermare o ribaltare completamente la situazione» - facebook.com Vai su Facebook

I ‘4 Ristoranti’ di Alessandro Borghese a Modena: chi sono i concorrenti - Lo chef è arrivato a sorpresa in piazza Martiri a Carpi e ha fatto visita a qualche negozio alimentare di eccellen ... Lo riporta msn.com