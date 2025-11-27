Borderlands un viaggio americano Il reportage di Francesco Anselmi

Ultimo appuntamento per le “Conversazioni in San Francesco” con la rassegna “Frontiere”, ideata e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che domenica alle 18, nella chiesa di San Francesco, presenta “ Borderlands. Un viaggio americano ”, il progetto fotografico di Francesco Anselmi che insieme alla giornalista Renata Ferri lo illustrerà al pubblico. Le immagini sono state realizzate tra il 2017 e il 2020 sul versante americano del confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Anselmi pone l’accento sulla complessità di un territorio – indubbiamente contrassegnato dal fenomeno migratorio – spingendosi a narrare relazioni umane, storie che mutano, in una striscia di tremila chilometri dove trovano spazio relazioni e umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Borderlands, un viaggio americano”. Il reportage di Francesco Anselmi

Altre letture consigliate

Conversazioni in San Francesco con Anselmi e Fabbri: "Borderlands. Un viaggio americano" - facebook.com Vai su Facebook

Borderlands, un viaggio americano. Ultima tappa delle Conversazioni in San Francesco a Lucca toscanalibri.it/notizia/border… Vai su X

“Borderlands, un viaggio americano”. Il reportage di Francesco Anselmi - Domenica 30 novembre alle ore 18 appuntamento in San Francesco con l’autore, intervistato dalla giornalista Renata Ferri. Riporta lanazione.it

Borderlands, un viaggio lungo il confine americano - Borderlands è un libro fotografico di Francesco Anselmi, autore italiano che alla vita al confine che divide Usa e Messico ha dedicato alcuni viaggi tra il 2017 e 2020. Da iodonna.it

Viaggio in Usa. Anselmi e Ferri in San Francesco - Un viaggio americano“, con il fotografo Francesco Anselmi e la giornalista Renata Ferri, in programma domenica 30 novembre alle 18, è l’ultima tappa delle Conversazioni in San Francesco, ... Si legge su msn.com