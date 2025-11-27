Boom di tasse e spesa pubblica | ecco la manovra lacrime e sangue del Regno Unito

Una manovra lacrime e sangue. Per i ricchi. È quanto è emerso nel Regno Unito con la nuova legge di bilancio presentata dal cancelliere dello scacchiere, l'equivalente del nostro ministro delle Finanze, Rachel Reeves. Una legge anticipata con fior di polemiche proprio per l'aumento della pressione fiscale. Reeves, illustrando il provvedimento, ha parlato di scelte fatte per evitare "austerità e indebitamento sconsiderato" con l'obiettivo di avere "tasse eque, servizi pubblici solidi e un'economia stabile". Tradotto: nuovo e controverso budget carico di rincari fiscali, dopo quelli "monstre" della precedente manovra d'autunno, che ammontano ad almeno 26 miliardi di sterline (30 miliardi di euro) da qui alla fine della legislatura nel 2029-30. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Boom di tasse e spesa pubblica: ecco la manovra "lacrime e sangue" del Regno Unito

