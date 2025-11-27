Juve, Massimo Bonini si esprime così sul momento attuale della squadra bianconera. La situazione non lascia dubbi A Torino per la proiezione del docufilm “Decennio d’Oro” sulla Juventus dal 1975 al 1985, Massimo Bonini, storico mediano bianconero, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Con 294 presenze, 3 scudetti e una Coppa dei Campioni, il “Maratoneta” è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bonini sicuro sulla Juve: «Come si può risorgere? Penso che Spalletti debba puntare su una cosa»