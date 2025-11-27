Bonini sicuro sulla Juve | Come si può risorgere? Penso che Spalletti debba puntare su una cosa

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve, Massimo Bonini si esprime così sul momento attuale della squadra bianconera. La situazione non lascia dubbi A Torino per la proiezione del docufilm “Decennio d’Oro” sulla Juventus dal 1975 al 1985, Massimo Bonini, storico mediano bianconero, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Con 294 presenze, 3 scudetti e una Coppa dei Campioni, il “Maratoneta” è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bonini sicuro sulla juve come si pu242 risorgere penso che spalletti debba puntare su una cosa

© Calcionews24.com - Bonini sicuro sulla Juve: «Come si può risorgere? Penso che Spalletti debba puntare su una cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tudor sicuro: “Questa Juve sarà un osso duro per tutti”. Yildiz non riposa, in attacco c’è David - REAL – Yildiz non riposa, la Juve non può fare a meno di lui, del giocatore che orienta i destini tecnici della squadra. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonini Sicuro Juve Pu242