Bonini | Nella Juventus troppi giocatori stranieri e troppe rivoluzioni Algoritmi? Preferisco le emozioni
A Torino per la proiezione del docufilm " Decennio d'Oro " sulla Juventus dal 1975 al 1985, Massimo Bonini, storico mediano bianconero, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Con 294 presenze, 3 scudetti e una Coppa dei Campioni, il "Maratoneta" è ricordato per la sua abnegazione, che permetteva a campioni come Platini di brillare. IL CALCIO CHE CAMBIA – « Ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus stellare. E una Juventus in cui c'erano tanti italiani, con qualche straniero fortissimo.
