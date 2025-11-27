. Le parole dell’ex centrocampista. A Torino per la proiezione del docufilm “ Decennio d’Oro ” sulla Juventus dal 1975 al 1985, Massimo Bonini, storico mediano bianconero, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Con 294 presenze, 3 scudetti e una Coppa dei Campioni, il “Maratoneta” è ricordato per la sua abnegazione, che permetteva a campioni come Platini di brillare. IL CALCIO CHE CAMBIA – « Ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus stellare. E una Juventus in cui c’erano tanti italiani, con qualche straniero fortissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonini: «Nella Juventus troppi giocatori stranieri e troppe rivoluzioni. Algoritmi? Preferisco le emozioni»