Bonifazi–Benzi di nuovo insieme | la super coppia torna per il bis tricolore!

Sono passati poco più di due anni da quel momento iconico: Carlo Bonifazi e Davide Benzi, fianco a fianco, che si tatuano idealmente lo scudetto sulla canotta dopo aver conquistato il titolo italiano. Poi le strade si dividono, nascono nuovi progetti, nuove avventure, nuove ambizioni. Sembrava la fine di un'epoca. e invece era solo una pausa. Oggi una delle coppie più forti e amate dell'ultimo decennio del beach volley italiano torna a far sognare: Bonifazi–Benzi è di nuovo realtà. Un ritorno che profuma di casa ma guarda lontano, con l'obiettivo dichiarato di inseguire il bis tricolore e, perché no, aprire nuovi scenari anche sul fronte internazionale.

