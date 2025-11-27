Boniek | Il calcio è cambiato come ogni cosa io a Villar Perosa giocavo a scopone con Zoff Furino Tardelli e Rossi

L’ex calciatore della Juventus Zibì Boniek ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera sul suo passato da giocatore e la sua passione per il tennis. L’intervista a Boniek. Ha nostalgia di quel calcio? « Il calcio è cambiato come tutto il resto, la tecnologia, il modo di essere. Con i social media ognuno si crea il proprio mondo. Tutto passa più velocemente. Se deve dire il film della sua vita, non le verrà in mente uno degli ultimi dieci anni. Nel calcio c’è gente che riesce a elencare gli undici titolari di una squadra del passato: lo chieda a un tifoso di oggi. Non lo sa ». Come fu il suo arrivo a Torino? « Venivo dalla Polonia dove ero già un calciatore affermato, ma la Juve era una delle più forti squadre del mondo ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Boniek: «Il calcio è cambiato come ogni cosa, io a Villar Perosa giocavo a scopone con Zoff, Furino, Tardelli e Rossi»

Zbigniew Boniek e Daniel Passarella durante una sfida tra Fiorentina e Juventus - facebook.com Vai su Facebook

