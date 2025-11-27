Bonan analizza la vittoria: la Juve gioca male, ma il campione entra e cambia la partita. Yildiz è la fucilata nella notte. Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria per 3-2 della Juventus contro il BodøGlimt in Champions League. L’opinionista ha subito individuato la debolezza iniziale dei bianconeri, affermando che la Juventus ha giocato un primo tempo inferiore alle sue capacità contro un avversario ben organizzato. Il vero punto di svolta per la Vecchia Signora è stato l’ingresso in campo di Kenan Yildiz. Bonan ha ammesso che, vedendo Yildiz in panchina, ha pensato che fosse il giocatore più forte in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonan non condivide la scelta di Spalletti in Champions League: «Il più forte in panchina? Yildiz ha cambiato completamente la partita»