Bologna stranieri pagavano fino a 10mila euro per entrare in Italia | 7 misure cautelari

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagavano tra i 3mila e i 10mila euro gli stranieri che entravano in Italia favoriti dalle oltre 500 domande inoltrate alle Prefetture attraverso la presentazione di documenti falsi o passaporti scaduti. Il sistema è stato ricostruito da un’indagine della Procura di Bologna che ha permesso di svelare l’esistenza di un sistema illegale collegato al “decreto Flussi” che favoriva l’ingresso in Italia di stranieri in cambio di denaro. Sono 7 le misure cautelari eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato di Bologna, tra questi 6 cittadini italiani; sono 25 complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bologna stranieri pagavano fino a 10mila euro per entrare in italia 7 misure cautelari

© Lapresse.it - Bologna, stranieri pagavano fino a 10mila euro per entrare in Italia: 7 misure cautelari

Leggi anche questi approfondimenti

bologna stranieri pagavano finoBologna, stranieri pagavano fino a 10mila euro per entrare in Italia: 7 misure cautelari - Pagavano tra i 3mila e i 10mila euro gli stranieri che entravano in Italia favoriti dalle oltre 500 domande inoltrate alle Prefetture attraverso la presentazione di documenti falsi o passaporti scadut ... Si legge su lanuovasardegna.it

bologna stranieri pagavano finoFinto Caf truffava cittadini stranieri e lo Stato, 25 indagati - I cittadini stranieri, per lo più provenienti da Marocco, Tunisia, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, pagavano cifre tra i 3. Come scrive corrieredellacalabria.it

bologna stranieri pagavano finoSoldi in cambio di documenti falsi per il permesso di soggiorno: pagavano fino a 10mila euro - La polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla procura della Repubblica Dda presso il tribunale di Bologna, ha smascherato ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Stranieri Pagavano Fino