Bologna stranieri pagavano fino a 10mila euro per entrare in Italia | 7 misure cautelari
Pagavano tra i 3mila e i 10mila euro gli stranieri che entravano in Italia favoriti dalle oltre 500 domande inoltrate alle Prefetture attraverso la presentazione di documenti falsi o passaporti scaduti. Il sistema è stato ricostruito da un’indagine della Procura di Bologna che ha permesso di svelare l’esistenza di un sistema illegale collegato al “decreto Flussi” che favoriva l’ingresso in Italia di stranieri in cambio di denaro. Sono 7 le misure cautelari eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato di Bologna, tra questi 6 cittadini italiani; sono 25 complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
