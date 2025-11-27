Attimi di panico mercoledì sera all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, dove il concerto di Anna Pepe è stato interrotto dopo che qualcuno in platea ha spruzzato spray al peperoncino. La sostanza ha provocato un fuggi fuggi nel parterre e la stessa cantante, accortasi dell’accaduto, si è fermata chiedendo dal palco «Ma è peperoncino?». Diversi spettatori hanno riportato lievi malori e principi di intossicazione; alcune persone sono state portate fuori in barella e medicate sul posto. Dopo alcuni minuti, la giovane artista ligure, molto seguita sui social (2,5 milioni di follower su Instagram), è tornata sul palco solo per eseguire pochi brani, mentre in sala proseguivano colpi di tosse e il clima restava teso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bologna, spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe