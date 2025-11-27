Bologna Salisburgo Italiano nel pre partita | Abbiamo cercato di vedere qualche punto debole e cercare di sfruttare questa cosa

Bologna Salisburgo, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara della sfida di Europa League Nel pre gara della sfida europea, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, sottolineando l’importanza dell’appuntamento al Dall’Ara e le aspettative della squadra in vista di un match che può pesare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna Salisburgo, Italiano nel pre partita: «Abbiamo cercato di vedere qualche punto debole e cercare di sfruttare questa cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-roma-f-c-midtjylland-n - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Salisburgo, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #Bologna Vai su X

Bologna Salisburgo, Italiano nel pre partita: «Abbiamo cercato di vedere qualche punto debole e cercare di sfruttare questa cosa» - Nel pre gara della sfida europea, il tecnico dei rossoblù Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, sottolineando l’importanza dell’appuntamento al Dall’Ara e le aspettative della ... Si legge su calcionews24.com

Bologna-Salisburgo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Nonostante l’ottimo rendimento in Italia, i felsinei devono ancora trovare la piena continuità in campo europeo, dove la classifica è molto corta ... Secondo tuttosport.com

Bologna-Salisburgo, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Quinta giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in casa contro il Salisburgo. sport.sky.it scrive